Příští Audi TT může být čtyřdveřové. Zájem o kupé klesá

Audi TT, oblíbený sporťáček s logem čtyř kruhů na kapotě, dost možná vstoupí do své čtvrté generace s párem dveří navíc. Uvádí to britský web AutoExpress s odkazem na nejmenovaného člena představenstva značky. Čtyřdveřový model by měl vypadat podobně jako koncept TT Sportback z roku 2014.