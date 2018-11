mb, Novinky

Žena za volantem béžové Toyoty Camry se do zrcátek možná nedívala, možná spoléhala na to, že ji vůz s kamerou pustí se zařadit – v každém případě se začala tlačit do prostoru, kam se nevešla, a přitom způsobila nehodu.

„Smetla” při ní i nevinné tmavé SUV, které chtěla předjet. Na první pohled to tedy je úplně jednoduché, na vině je řidička Toyoty. Jenže řidič auta, se kterým se Toyota dostala do kontaktu, mohl nehodě snadno zabránit.

Pusťte si video se zvukem – uslyšíte na něm klakson auta s kamerou. To znamená, že jeho řidič nehleděl do mobilu, nýbrž sledoval provoz a viděl levý blinkr Toyoty – reagoval na něj klaksonem.

Mohl přibrzdit už tehdy, anebo kdykoliv během zhruba tří vteřin do chvíle, než došlo ke kontaktu jeho auta s Toyotou. Odvrátil by tak nehodu, která se ukázala být poměrně vážnou.

Tím spíš je to zarážející, že podle poškození na levém zadním rohu Toyoty chybělo možná 20, možná 30 centimetrů k tomu, aby ke kontaktu a následně ke dvěma rozbitým autům nedošlo.

Samozřejmě, pro řidičku Toyoty neexistuje ospravedlnění – neměla do levého pruhu přejíždět, pokud si nebyla jista, že to je bezpečné. Zda se do zrcátka „jen” nedívala, nebo zda o autě s kamerou věděla, a přesto se před něj chtěla vecpat, už není tak podstatné. Nehodě šlo každopádně zabránit.