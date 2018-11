fra, Novinky

Bohatí lidé chtějí mít auta, která jsou krásná jako filmy pro pamětníky, ale zároveň pohodlná a moderní, aby se nemuseli moc namáhat. Firma Ares Design si už vysloužila mnoho pozornosti a kreace jako novodobé Ferrari 250 GTO nebo 812 Superfast si velmi rychle našly zájemce z řad nejbohatších lidí.

Elegantní roadster ze všech stran

I s nataženou střechou

Teď vám představíme auto, které má být prý to nejkrásnější, co zatím stvořila. Vůz vybírá to nejlepší ze starých Maserati, jako je 2000 Spyder. A navíc tomu dává vlastní originalitu. Třeba hodně elegantní jsou dlouhé přídě. Jen se podívejte, jak Project Wami (tak ho zatím pojmenovali) má tuhle část dlouhou. Nebo maska s žebrováním vypadá také úchvatně, stejně tak i boční vývody výfuků. Samozřejmě nesmí chybět klasická kola s výpletem.

Karoserie by měla být stavěna na zakázku ručně. Používat se bude jen hliník, uhlíkový kompozit a vysokopevnostní ocel. Interiér pak obkrouží kůže nebo alcantara, hliník a dřevo budou na volantu. Prostě paráda.

Interiér je klasický i moderní

Bohužel se zatím jedná pouze o vizualizaci, takže ani nebylo uvedeno, jakou auto poskytne techniku.