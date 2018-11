fra, Novinky

Phil Abbott před lety představil závoďáček SR8 RSX, který byl poháněn maličkatým motůrkem od Suzuki. Jasně, tak malému a lehkému vozu to stačilo, ale ne asi tolik lidem. A tak konstruktér vymyslel a navrhl nový, vzhledově velmi efektní vůz.

Ten dramatický design není samoúčelný. Je přísně aerodynamický

Z uhlíkového kompozitu nejsou jen panely karoserie, ale i konstrukce rámu

Jmenuje se Revolution a karoserie je samozřejmě z uhlíkového kompozitu a vyrábět ji má německá firma DD-Compound. Zároveň by celé auto mělo být lehce opravitelné a mělo by i přes pořádnou nálož závodění vydržet. Podle autora by to mělo být 100 závodních hodin nebo 10 000 km do opravy. Auto by mělo být pro začínající jezdce, kteří se nechtějí spokojit s motorem ze Suzuki.

Ten tady opravdu nenajdete a místo něho je před přední nápravou vidlicový šestiválec o objemu 3,7 litru, který by měl produkovat výkon někde kolem 300 koní. Agregát je spojen s šestistupňovou převodovkou 3MO. Autíčko s hmotností jen 675 kg by s tímto mohlo být opravdu extrémně mrštné.

Cena vozu by měla být pod tři milióny korun.