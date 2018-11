mb, Novinky

Podle automobilky Audi je RSQ e-tron prvním koncepčním vozem pro holywoodský animovaný film. Tím filmem mají být Špioni v převleku, kteří mají dorazit na plátna kin příští rok.

Nás, fanoušky do aut, ale zajímá hlavně ten vůz - všimněte si v traileru, že umí smykem nabrat řidiče, který se ani nemusí dívat, co dělá. Stačí, když ve správný moment nastaví pozadí.

Audi RSQ e-tron ve filmu Spies in Disguise

FOTO: Audi

Jistě, je to animovaný film, takže realističnost není na prvním místě. Podle tiskové zprávy Audi ale tohle auto ukazuje, co by v budoucnu mohlo být možné. Na designu auta pracovalo Audi ve spolupráci s producenty filmu.

„Pro hlavní postavu Lanceho Sterlinga je ideálním automobilem, který je na míru střižený pro práci agenta,” říká Erin Williamsová, viceprezidentka pro marketingová partnerství firmy Twentieth Century Fox.