Je to starý Chevrolet K5 Blazer z roku 1971. Nádherné auto, které v době svého vzniku patřilo k těm nejoblíbenějším. A ani po všech těch desítkách let mu neubylo na kráse. Jenže sešlost věkem je špatná věc. A tak ho bratři našli a rozhodli se, že ho upraví pro výstavu SEMA v Las Vegas, která právě probíhá. Ale jinak, než to dělají normálně. Udělají to pečlivě a nenápadně. Aby každý, kdo auto uvidí, mlasknul nad zdařilou renovací, ale ti, kteří ví o autě víc, radostně zajásali nad tuningem.

Ringbrothers K5 Blazer

V Ruingbrothers vzali auto a kompletně mu udělali novou karoserii. Vlastně museli, protože ta stará už byla dost sežraná od rzi. Takže nový je ložný prostor, přepážka za motorem, kapota apod. Kdo by znal pořádně původní auto, pozná i nové boční panely nebo čelní masku. To všechno je vyrobeno v jedinečné verzi.

Auto pak stojí na originálních sedmnáctipalcových kolech a na podvozku, který je o jeden palec zvednutý. Uvnitř je auto kožené a plné doplňků, které najdete v Ezopu Ringbrothers – závěsy, knoflíky, kliky apod.

Ringbrothers K5 Blazer

I pod kapotou je malý zázrak. Je to motor GM LS1 V8, který ale prošel úpravou, takže třeba vstřikování je od firmy Holly Fuel, výfuk od Flowmaster atd. Výsledkem je 321 kW (430 koní) a pohon na všechna kola pomocí čtyřstupňové automatické převodovky.

Kolik by auto stálo, nebylo uvedeno. Tohle je speciál pro výstavu.