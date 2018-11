mb, Novinky

S příchodem zimy každý motorista řeší přezutí na zimní pneumatiky, pokud nepoužívá pneumatiky celoroční. Hovoří se o povinnosti použít zimní pneu od 1. listopadu, ale dle zákona tato povinnost platí jen v případě, že je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo pokud to lze předpokládat; plošná povinnost to tedy není.

Kromě toho každému dojde nutnost použití zimní kapaliny do ostřikovačů místo letní - není už nutné dobře umývat hmyz, nýbrž spíš to, aby kapalina v hadičkách nezamrzla a ostřikovače byly funkční.

Jsou důležité i proto, že v zimě jsou silnice častěji mokré či je na nich břečka, a tak je člověk častěji používá. Proto je vhodné vozit v kufru trochu zimní kapaliny do ostřikovačů do zásoby, kdyby došla.

Zimní pneumatiky jsou sice za určitých okolností povinné, ale jsou jen základ přípravy auta na zimu.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

S tím souvisí i stěrače - před zimou je vhodné zkontrolovat stav gumiček a příp. je vyměnit, pokud nestírají spolehlivě nebo jsou nějak poškozené. Dobrý výhled z vozidla je totiž jedním ze základních prvků aktivní bezpečnosti.

Prověřte osvětlení i autobaterii

U zadních světel zkontrolujte, zda vám všechny žárovky svítí, jak mají, a to včetně světel do mlhy - v zimě je výskyt mlh pravděpodobnější než v létě. Jak se mlhovky používají, jste si u nás mohli přečíst už víckrát. [celá zpráva]

U předních světlometů člověk snáze zjistí, že mu některá žárovka nesvítí. Zde je třeba zkontrolovat zejména správné seřízení světlometů. Světelný kužel musí být nastavený tak, abyste dobře viděli na cestu před sebou, ale zároveň abyste neoslňovali protijedoucí řidiče. A pokud máte světlomety zašlé, není od věci popřemýšlet o jejich renovaci. [celá zpráva]

Před zimou zkontrolujte funkci předních i zadních světel, včetně mlhovek.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Studené starty při nízkých teplotách kladou mnohem větší nároky na autobaterii, takže je vhodné mít jistotu, že ta vaše neselže. Nejjednodušší test je změření klidového stavu napětí baterie, tedy s vypnutým motorem a veškerým příslušenstvím vozu.

Voltmetr by měl ukazovat nejméně 12,5 V. Pokud je napětí pod 12 voltů, baterii je vhodné rovnou vyměnit. Druhý, stejně jednoduchý test se provádí s běžícím motorem, kdy alternátor baterii dobíjí - napětí by se mělo pohybovat nad 14 volty. Pokud je nižší, může vaše auto mít závadu na alternátoru.

Chladicí kapalina nesmí v zimě zmrznout



Kontrolovat chladicí kapalinu je důležité z toho důvodu, aby v zimě nezamrzla. Slouží k tomu zařízení zvané hustoměr, do kterého naberete trochu kapaliny z expanzní nádobky či zpod víčka chladiče, když je motor studený. Stupnice ukáže teplotu, při jaké náplň zamrzne.

Tato teplota musí být pochopitelně nižší, než co je u vás v zimě schopen ukázat teploměr, jinak může např. přes noc kapalina v chladiči zamrznout, a to může znamenat roztrhání chladiče či bloku motoru.

Chladicí kapalina by se měla měnit zhruba po dvou letech, aby se předešlo usazeninám či korozi v chladicím systému. Při výměně se většinou do systému míchá, příp. nalévá předpřipravená kapalina s bodem tuhnutí -35 až -37 °C, což pro české podmínky stačí.

Chladicí kapalina musí být čistá a bez olejových skvrn. Na expanzní nádobce (na snímku) je vyznačeno požadované množství; je-li hladina pod ryskou MIN, je třeba dolít destilovanou vodu.

FOTO: Profimedia.cz

A konečně, pokud v autě celoročně nevozíte smetáček a škrabku, je vhodné je z garáže vytáhnout dřív než později, pro případ nečekané námrazy. Stejně tak do kufru můžete přihodit tažné lano, startovací kabely, sněhové řetězy a polní lopatku - to všechno se v zimě může hodit, zejména pokud se pohybujete v místech, kde bývá hodně sněhu.

Napřed nastartujte, pak se chopte škrabky



A jak postupovat při startu pod bodem mrazu, aby to k autu bylo co nejšetrnější? Nejlepší je nastartovat, zapnout topení a vyhřívání skel a pak se pustit do odstraňování sněhu a námrazy z auta.

Než s tím budete hotovi, v interiéru bude teplo a motor bude zahřátý dost na to, abyste mohli vyrazit - zvolna, samozřejmě, protože olej v převodovce a příp. v diferenciálech je pořád studený.