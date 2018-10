maž, Novinky

Podle informací britského Autocaru by to za více než třicetiletou historii sportovního modelu M3 bylo vůbec poprvé, kdy by vznikla nejsportovnější verze také v karosářské verzi kombi. Tu zatím mnichovská automobilka nikdy nevyráběla, vznikaly jen neoficiální verze od nadšenců. Sériové provedení nikdy.

BMW M3 jednou jako kombi dokonce vzniklo přímo v továrně, šlo však pouze o jeden kus generace s interním kódem E46 (nyní ukrytý v depozitáři automobilky), který se nikdy do výroby nedostal.

První generace BMW M3, zde generace E30 ve verzi Convertible (1988)

FOTO: BMW

Jak bude vypadat nová M3, zatím vědí jen lidé v automobilce. Minulé provedení mělo pod kapotou ve verzi CS až 460 koní a 600 Nm. [celá zpráva]

BMW by si tak konkurovalo s „kombíkovými” verzemi od Audi (RS4 Avant) a Mercedesu (C63 kombi).