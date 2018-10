fra, Novinky

Když před lety UPS testovalo doručování balíků pomocí speciálních kapotovaných dvoustopých kol s nákladovým prostorem vzadu, netušilo, že za dvacet let se k tomu znovu vrátí a stane se to jedním nejdůležitějších témat jeho budoucnosti. I když stará kola v minulosti nijak zvlášť úspěšná nebyla, ta nová se rozrostou mnohem víc. Dostanou totiž elektrickou podporu.

Velký problém

Centra světových měst se postupně uzavřou pro auta s naftovými motory, pak i s benzínovými a nakonec by se měla uzavřít pro auta úplně, jak to třeba plánuje Hamburk. Jak ale dál provozovat rozvážkovou kurýrní službu? Samozřejmě že pomocí elektromobilu. Jenže i ty mají dost problémů. Především jsou to ohromné kolony, které tato města trápí. Pak je to nemožnost vjezdu na pěší zóny apod. Tady jasně vítězí kolo. Jenže ne vždy kurýr na kole uveze větší zásilku. Navíc logistika jednotlivých zásilek naber – odvez – naber je silně ztrátová. Je lepší vytvořit centrální dispečink a z něj pak distribuovat větší množství do dané oblasti.

Pittsburgh to testoval

Firma v průběhu let začala připravovat ohromný koncept ekologizace vozidel. Jmenuje se Rolling Laboratory a v rámci něj se testují různé dopravní prostředky, které by mohly v budoucnu obsluhovat světová města. Najdeme tu vozy na zemní plyn, bioplyn, LPG, propan, ethanol, elektromobily, hybridy, hydro-hybridy a také kola, respektive tříkolky.

Stroje se po necelém roce rozšiřují do Seattlu.

V Pittsburghu začalo loni UPS testovat elektrokola nové generace. Nejsou celokapotovaná, ale mají malý čelní kryt. Nad zadní dvoukolovou nápravou je velká krabice nákladového prostoru. Ta je z ultralehkých materiálů a dá se jednoduše odpojit a připojit jiná. V základně pak je akumulátor, který dodává energii elektromotoru.

Nyní začíná ostrý provoz těchto prostředků v Seattlu. Testy ukázaly výbornou využitelnost, která je dána vlastně lišáckým řešením – kdyby UPS pořídila elektrické skútry, nemohla by s nimi na cyklostezky. Takhle jsou na konstrukci, která silně připomíná motocykl, šlapky, které řidič nikdy nemusí využít. Ale stále je tento prostředek považovaný za kolo. Pravděpodobně je tak časem tento kurýrní gigant rozšíří do celého světa.