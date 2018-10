fra, Novinky

Vytáhnout na zákazníky jen nějakou specialitu s označením SVJ už dnes nefunguje. Tedy funguje, ale ti opravdu nejbohatší nechají tuhle „druhou ligu“ jiným. Takže i když SVJ má rekord na Nürburgringu, stejně je zapotřebí postavit něco, co by konkurovalo autům, jako je McLaren Senna, Aston Martin Valkyrie apod. Prostě něco, co by bylo opravdu nej.

Aston Martin Valkyrie - konkurent, který přebral zmlsanou klientelu

FOTO: Aston Martin

Šéf značky Stefano Domenicali potvrdil, že silně uvažují nad tím, že postaví něco opravdu extrémního. Něco, co by mělo extrémní aerodynamický balíček, jako měly vozy Centenario či Veneno a také extrémní co do výkonu. Prostě něco, co by mohlo zase dostat automobilku na vrchol a nechat ji tam pořádně se ohřát na výsluní.

Ale problém bude, že proti konkurenci nechce Lamborghini stavět přeplňované motory, ale chce se stále držet atmosférického plnění. A to bude dost problém. Když konkurence vyžene výkon do závratných výšin pomocí gigantických lopatek turbodmychadel, nemá Lamborghini šanci. A tak pravděpodobně přijde na řadu další nenáviděná, ale nakonec nutná technologie – hybridní soustrojí.

Ovšem Stefano Domenicali řekl důležitou věc: Lamborghini nikdy nechce stavět auta na nejrychlejší jedno kolo na okruhu. Chce stavět auta, která budou fungovat na sto procent jakékoli kolo. A to s novou nevyzkoušenou technologií půjde jen těžko. Lamborghini není Ferrari, které má s hybridem dlouhodobé zkušenosti z Formule 1.