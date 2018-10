Legální e-shopy s marihuanou určenou k rekreační konzumaci, která se v Kanadě stala rovněž plně legální, otevřely tuto středu v 0:01 ráno. Okolo jedné hodiny ranní už byla na světě první pokuta ve výši 672 kanadských dolarů, tedy 11 579 korun.

So … this happened early this morning: A Consume Cannabis in a Motor Vehicle ticket was issued. Just like alcohol, consuming cannabis is legal - and like alcohol, consuming it in your vehicle is **not**. #KnowYourRole pic.twitter.com/RR9AUBv4RN