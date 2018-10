maž, Novinky

Auto v protisměru na dálnici je vždy problém, a to hned z několika důvodů. Jednak to ostatní řidiči nečekají, navíc na dálnicích se obvykle jezdí rychle, a tak mohou být následky tragické. Z toho vyplývá i to, že máte na reakci obvykle jen malý okamžik.

Poslední médii zaznamenaná jízda auta v protisměru se odehrála v pondělí odpoledne na tříproudé dálnici M40 východně od Oxfordu. V protisměru tam vysokou rychlostí jelo Subaru Forester, které za sebou táhlo karavan.

Jak je vidět ve videu, na reakci v hustém a nepřehledném provozu mají řidiči jednu, maximálně dvě sekundy. Auta z projíždějícího automobilu prudce uhýbají do strany, jen pár okamžiků předtím, než karavan narazil do dvou protijedoucích automobilů.

Důsledky havárie byly hrozivé: zemřel řidič a spolujezdec v Subaru, oba ve věku přes 80 let, a také řidič vozidla Ford Mondeo, se kterým se Subaru v protisměru srazilo.