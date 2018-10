mb, Novinky

Britská značka Rolls-Royce s elektromobilitou koketuje zatím pouze v podobě konceptů - vzpomeňme např. na 102EX z roku 2011, který byl elektrickým phantomem, nebo vskutku velmi futuristický koncept 103EX z roku 2016.

Rolls-Royce 103EX

FOTO: Rolls-Royce

Prvním elektrifikovaným autem značky však nebude nový phantom, nýbrž SUV Cullinan. Kdy přijde na trh, ani jaké bude konkrétní technické řešení, zatím není známo. Podle britského Top Gearu by však kombinovaný výkon pohonného ústrojí měl být vyšší než 570 koní, které nabízí současná V12 o objemu 6,75 litru. [celá zpráva]

Kromě hybridní verze má přijít na svět také ještě jedna benzínová, a i ta by měla mít víc výkonu. To by bylo pro Rolls-Royce také značně neobvyklé - dnes nabízí do jednoho auta pouze jeden motor.

Bez velkých specifik hovoří Britové také o čistě elektrickém voze, který ale patrně nebude založen na existujícím autě. Má však stát na upravené verzi celohliníkové platformy, která nyní podpírá nový phantom a cullinan.