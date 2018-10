Britskou firmu Lanzante můžete znát, patříte-li k fanouškům značky McLaren - stojí za závodním F1, který vyhrál Le Mans v roce 1995, a za relativně nedávnou přestavbou původně ryze okruhového P1 GTR pro silniční provoz, mimo mnoha jiného.

Její poslední počin se ale netýká McLarenu, nýbrž Porsche, a to první 911 turbo, interně označované 930. Jedenáct kousků bude zrenovováno a místo původního plochého šestiválce se za zadní nápravu nastěhuje motor TAG-Porsche 1,5l V6.

