mb, Novinky

Patříte-li k fanouškům amerických aut, jistě vám není cizí jméno Ford Mustang Boss 429. Tahle verze se vyráběla v letech 1969-1970 jen jako homologační speciál pro Nascar. Tehdejší pravidla nařizovala prodat aspoň 500 aut zákazníkům, než bude vůz vpuštěn na okruh.

Nakonec vzniklo 1358 kusů, takže dnes patří tyto mustangy k těm nejvzácnějším, jejich ceny proto stoupají do neuvěřitelných výšin. A tak se oklahomská firma Classic Recreations, zaměřená na stavby nových „retro” mustangů, rozhodla pustit i do verze Boss 429.

Stroje téhle firmy jsou nová auta. Jen vypadají jako mustangy z přelomu 60. a 70. let. Nejsou to zároveň ani padělky, firma má licenci od Fordu na výrobu „automobilů navazujících na Mustang Boss 302, Mustang Boss 429 a Mustang Mach 1”, vše z modelových let 1969-1970.

Reinkarnovaný boss 429 (číselné označení tu znamená objem v kubických palcích, 429 cu in je 7030 ccm) se má představit na veletrhu tuningu a bizarních aut SEMA Show v Las Vegas na přelomu října a listopadu. Číslo 429 ale v tomto případě není přesné, protože pod kapotou bude osmiválec o objemu 514 cu in, tedy 8422 ccm.

Protože to ale je moderní motor se vstřikováním paliva, bude mít i adekvátní výkon - 827 koní. Ty bude na zadní kola přenášet buď manuální převodovka Tremec, nebo čtyřstupňový automat 4R70W, který Ford používal v 90. letech - podle toho, co si zákazník zvolí.

Může si také vybrat, jestli bude auto postaveno na existující, zrenovované karoserii mustangu z daných let, anebo jestli vznikne na nově vyrobené karoserii. V každém případě zaplatí nejméně 209 tisíc dolarů, tedy 4,7 miliónu korun.

Perlička na závěr? 429 Cobra Jet V8 byla ve své době tak velká, že se nedala do auta zastavět na výrobní lince a muselo to být učiněno ručně mimo linku po pár úpravách motorového prostoru. A také, výkon motoru byl oficiálně 380 koní, ale podle dobových zpráv byl ve skutečnosti někde vysoko nad 500 k; někteří hovoří i o zhruba 600 koních.