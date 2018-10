fra, Novinky

Bentley je značka, kterou nemůžeme vinit z nějakých velkých novot. Jejich motor 6,75 l byl nestarším pracujícím agregátem v sériově vyráběných vozech. Tradice je jedním z největších slov ve vnitřních pravidlech značky.

Přesto Bentley ví, že za třicet a více let už bude doprava jiná. Úplně jiná. Trend se obrací právě dnes a neúprosně to směřuje k elektřině a autonomnímu provozu. Takže úkol pro studenty Royal College of Art byl jasný – vidět věci jinak, nechat myšlenky plout směrem, který dnes udává právě tahle ještě nerozvinutá technologie.

A představte si, že to nebyli žádní postgraduální studenti. Naopak. Všechny návrhy přinesli studenti druhého ročníku, tedy prakticky začátečníci. I tak ale nabídli porotě 24 ohromných vizí. Členové týmu poroty pak vybrali „Luxusní zvuky“ od Irene Chiu, „Material Humanity“ od Kate NamGoong, „Stratospheric Grand Touring“ Jacka Watsona a „Elegantní autonomie“ od Enuji Choi.

„Luxusní zvuky“ od Irene Chiu

„Stratospheric Grand Touring“ od Jacka Watsona

„Elegantní autonomie“ od Enuji Choi

„Material Humanity“ od Kate NamGoong

A co je na nich tak zvláštního? Tak třeba Kate NamGoong si představuje Bentley budoucnosti jako vzpomínku na minulost. Nádherné kapkovité tvary, velká kola a dlouhatánská přední kapota, pod kterou je vidlicový osmiválec. Ano. To je možné. Za třicet let bude luxus mít automobil se spalovacím motorem. Bude jedinečným zážitkem si ho na několik desítek kilometrů zapnout a opájet se tou krásou zvuku spalovacího motoru. Něco jako když dnes se lidé opájí krásou parní lokomotivy, která prská, sípe a vyplivuje hromady černého popela… Ale kolik z nás už propadlo tomuto kouzlu, i když je to tak neekologické.