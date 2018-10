mb, Novinky

Z označení autosalon by se dalo odtušit, že pařížský svatostánek motoristického světa ukáže automobilové novinky. Na ploše toho ovšem můžete vidět o tolik víc než jen „pouhá” auta.

Vystavovatelů, kteří pro automobilový průmysl pracují, je tu celá řada. Zmiňme např. firmy Aisin či Faurecia, výrobce převodovek, resp. sedadel a interiérových systémů.

Aisin dovezl svou desetistupňovou automatickou převodovku v řezu. Aby se všichni, kdo netuší, jak to uvnitř automatu vypadá, a že to je stroj úplně jiný než u nás běžnější manuální převodovka, mohli do detailu podívat.

Desetistupňová automatická převodovka Aisin

Automobilka Dacia ukázala nový čtyřválec 1,3 TCe, který bude pod kapotou dusteru nabízet 130 a 150 koní. V druhém případě máme před sebou nejsilnější motorizaci, která kdy našla cestu do vozu značky Dacia.

Motor 1,3 TCe pro Dacii Duster

A veteráni? Při vstupu do čtvrtého pavilonu, kde měla stánek mimo jiné Škoda, člověk nejprve narazil na prostor Porsche. Jeho hlavním tahákem byl koncept 911 Speedster ve formě bližší sériové. Tu automobilka mimochodem potvrdila. [celá zpráva]

Vedle něj však stálo něco, co muselo zákonitě nadchnout každého, komu současné směřování automobilového průmyslu příliš nevoní - nádherný 356 Speedster z 50. let minulého století.

Porsche 356 Speedster je dědečkem zbrusu nového červeného speedsteru, který byl hlavním tahákem stánku značky.

Porsche obecně fanoušky své historie velmi potěšilo. Jen o kousek dál na svém stánku do řady vyrovnalo své největší ikony, čtyři špičkové supersporty ze své historie - 959, 911 GT1 Strassenversion, Carreru GT a 918 Spyder. Porsche letos slaví sedmdesátiny a tato expozice jistě byla součástí oslav. [celá zpráva]

U těchto ikon historie Porsche bych dokázal strávit půl dne, i když jsem se s nimi nemohl projet jako v britském Goodwoodu.

Porsche si mohlo dovolit přivézt do Paříže několik aut, která už nikdy nebude nikomu prodávat, z jednoho důvodu. Mělo na to prostor. Pařížské výstaviště Ponte de Versailles je vážně rozlehlé a obrovská řada automobilek svou účast odmítla. Z těch největších zmiňme Ford, FCA, Volvo, Opel nebo Volkswagen. [celá zpráva]

Prostor, kam oko dohlédne. Kromě Seatu a DS

Všichni měli na všechno dost místa - automobilky mohly dovézt víc aut a své stánky postavit větší, stejně tak se i návštěvníci-novináři rozprostřeli do většího prostoru.

Na příležitost udělat použitelnou fotku auta jsem tedy čekal většinou kratší dobu než zjara v Ženevě. Přesto se snad u každého auta našel člověk, který si otevřel dveře a posadil se dovnitř - ale nechal o vůz opřený batoh či nohu vystrčenou ven a nezavřel za sebou dveře.

I tak byl pařížský autosalon relativně příjemnější a uvolněnější než Ženeva, a v řadě případů možná i zajímavější. Nikdy dříve jsme totiž například neměli příležitost vidět vozy první vietnamské automobilky VinFast. [celá zpráva]

VinFast Lux A2.0

Je co zlepšit? Samozřejmě. Stánek Seatu byl z nějakého důvodu mimo všechny pavilony a nové tarraco bylo umístěno tak, že kloudně ho vyfotit téměř nebylo možné. A značka DS měla stánek temný a překvapivě zhuštěný na to, že Renault vedle ukázal pár aut na prostoru fotbalového hřiště.

V každém rohu plošiny atrapa robota s obrazovkou a okno přímo za tarrakem. Seat to nám novinářům snad záměrně udělal jako bojovku - „najdi jediný použitelný úhel”.

Říká se, že internetová představení nových aut budou znamenat zánik autosalonů - jsou levnější a automobilka při nich nemusí bojovat o pozornost se všemi dalšími, když je správně načasuje. Jenže po internetu si do auta nesednete - a o gigantickém lvu Peugeotu by samostatně žádné motoristické médium nepsalo.