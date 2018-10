fra, Novinky

Když před lety vyhrála malá firma AM General zakázku na vybavení americké armády dnes již legendárním terénním vozidlem HMMWV, šla cena firmy vzhůru rychleji než raketa. Když výroba skončila, cena šla zase prudce dolů, ale stejně má neuvěřitelný potenciál, jaký nikdo jiný nenabízí. A tak oznámení, že firma hledá pomocí investiční společnosti Macquarie Group Ltd nového majitele, silně rozvířila vodu světových automobilových rybníčků.

Svůj zájem už oznámily všechny důležité firmy, které vyrábějí vojenská vozidla: General Dynamics, Oshkosh Corp a BAE Systems. To je pochopitelné. Jenže zájem mají i velké automobilové koncerny General Motors a Fiat Chrysler Automobiles.

Kdo to nakonec bude? Těžko vybrat. Asi budou hrát roli peníze, protože se očekává, že cena za AM General nebude malá. Měla by se pohybovat nad dvěma miliardami dolarů, tedy nad 45 miliardami korun. A to není málo.

Pravděpodobně bude celá transakce ještě mnohem dražší, protože ještě dnes firma zajišťuje výrobu a servis 2800 vojenských sanitek M997A3 Humvee, což je smlouva za 800 miliónů dolarů (17,9 miliardy korun).