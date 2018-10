fra, Novinky

Automobilky se předhánějí ve velkém, aby zaujaly. Některá představuje nové auto ve speciálně upraveném letadle, jiná ho spouští na lanech z vrtulníku. Další vytahuje každý den kousek fotky, aby se postupně složilo celé auto…

A Citroën představuje už dnes dva detaily konceptů, které budou představeny až v roce 2019.

Koncept Citroënu č.1

První ukazuje automobil, jehož premiéra se odbude na březnovém autosalonu ve švýcarské Ženevě. Půjde o koncept městského vozítka. Zde vidíme, že klika je nahrazena řemínkem, za který stačí zatáhnout a… Zatím nic dalšího nevíme.

Koncept Citroënu č.2

Druhá fotografie je pak ještě tajemnější. Jde o vůz pro dubnový autosalon v čínské Šanghaji - a má to být něco „ultra-komfortního“. Co ale přesně ukazuje fotka, lze jen těžko rozeznat. Podle nás by se mohlo jednat o jakési výstupky na karoserii, které v sobě mají senzory pro automatické řízení.

Co víme jistě, že se v roce 2020 Citroën chystá na uvedení sérové novinky a nahrazení vozu C5 a C6 v Evropě a Číně. Základ by měl být na známé platformě EMP2 a snad by se měl automobil odpíchnout od konceptu Cxperience.

Citroën Cxperience Concept