maž, Novinky

V Paříži letos neuvidíte Bentley, Ford, Fiat, Mazdu, Mini, Mitsubishi, Opel, Volvo ani Volkswagen. Je to hodně velkých značek, i tak ale bude na co koukat. Nevěříte? Tady jsou podle nás nejzajímavější světové premiéry...

BMW přiveze kromě nové X5 a sportovní Z4 také novou řadu 3. [celá zpráva]

Audi dorazí s Q8, e-tronem, omlazeným TT a A6 Allroad. [celá zpráva]

Citroën by měl přivézt nové SUV C5 Aircross, a to včetně hybridní verze. [celá zpráva]

BMW Z4 (2018)

FOTO: BMW

Hyundai se pochlubí světovou premiérou modelu i30 N Fastback. [celá zpráva]

Kia ukáže nový ProCeed, krásné kombi typu Shooting Brake. [celá zpráva]

Mercedes-Benz má připravenu novou třídu A v karosářském provedení sedan, novou třídu B a nejdostupnější AMG model - A 35 AMG. [celá zpráva]

Kia ProCeed

FOTO: Kia

Seat přiveze konkurenta Kodiaqu, velké SUV Tarraco a Aronu na CNG. [celá zpráva]

Škoda bude v Paříži vystavovat studii Vision RS a nejvýkonnější verzi Kodiaqu - RS. [celá zpráva]

Škoda Vision RS (skica)

FOTO: Škoda Auto

Do Paříže letecky za tři tisíce



Z Česka je to do Paříže zhruba 1000 kilometrů, tedy cca 10 až 12 hodin jízdy autem. Letecky jste v Paříži za zhruba hodinu a půl, zpáteční letenka vyjde na cca 3 tisíce korun.

Otevřeno je pro veřejnost od čtvrtka 4. října, salon skončí v neděli čtrnáctého. Otevřeno je denně, od deseti hodin dopoledne do dvaadvacáté hodiny večerní. O víkendech a v pondělí se brány zavírají už v osm večer.

Výstaviště Porte de Versailles se nachází v jižní části města, nejrychleji sem přijedete metrem - linka 12, zastávka Station Porte de Versailles.

Jednodenní vstupenka koupená přes internet stojí 9 eur (cca 230 korun), mládež od 10 do 18 let má poloviční slevu. Děti do deseti let vstupné neplatí. Podrobné informace najdete na oficiálních stránkách autosalonu (anglicky a francouzsky).

Přímo v Paříži máme svého redaktora, po oba dva novinářské dny se tak můžete těšit na on-line zpravodajství přímo z místa konání akce.