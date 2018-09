fra, Novinky

Elektromobilů na evropském trhu moc není. Tedy ony vlastně nejsou skoro žádné. Třeba se tu prodalo přes 12 000 kusů Tesly Model X. Jenže tohle auto je tu bez pořádného zázemí a některým zákazníkům také nevyhovuje kvalita aut.

Audi je ale jiná liga. O rozsahu servisních služeb a fanouškovské základně není třeba pochybovat. Potvrdilo se to právě i tím, že první elektromobil se skutečným razítkem „mady by Audi“ chce tolik lidí. Potvrdil to Lahouari Bennaoum, ředitel Audi France, který právě tohle číslo vynesl na svět.

Uvidíme, jestli nenastanou nějaké problémy ve firmě, jako měla Tesla, která sice získala ohromné množství předobjednávek třeba na Model 3, ale vzhledem ke komplikacím ve výrobě nakonec o značnou část přišla.

Audi však věří, že dodávky akumulátorů budou zaručeny na dlouho dopředu a zákazníci budou uspokojeni. Auto za dva milióny korun tak je už teď důležitým obchodním artiklem, i když se ho oficiálně nevyrobilo ještě ani deset kusů. [celá zpráva]