V roce 1948 postavil legendární automobilový závodník a hlavně konstruktér Colin Chapman první Lotus Mark I. Postavil ho v garáži s kamarády a také se svou pozdější manželkou Hazel. Jezdili s ním po různých akcích, než ho v roce 1950 prodali komusi ze severní Anglie. Cena byla 135 liber. Od té doby ho ztratila značka z dohledu a nikdo netuší, jestli automobil vůbec „přežil”. Pokud ano, kde je? Je stále ještě na britských ostrovech, nebo byl odvezen někam za moře?

Lotus Mark I

FOTO: Lotus Cars

Lotus se tak obrací ne všechny automobilové nadšence z celého světa, tedy i na nás. Žádá všechny, kteří by mohli vědět, kde se tento nebo podobný automobil nachází, nechť je tak laskav a oznámí to přímo představitelům firmy, nejlépe synovi zakladatele Clivu Chapmanovi. „Chceme, aby fanoušci využili této příležitosti a podívali se do každé garáže, kůlny nebo stodoly, kam mají přístup.“

K lepšímu pátrání mají posloužit připojené fotografie a také popis vozu. Pod jednoduchou karoserií, která se nemusela dochovat, byl základ z vozu Austin Seven. Pružení bylo ale předěláno na sportovnější, zadní část byla prodloužena a díly karoserie byly mnohem lehčí. O odměně Lotus mlčí.