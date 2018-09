maž, Novinky, ČTK

Testovací vozidlo už má v Česku najeto přes 5000 kilometrů. Vůz je určen do městského a příměstského provozu. Jeho maximální rychlost bude 110 kilometrů v hodině. Bude mít 60kilowattový motor a na jedno nabití by měl ujet kolem 250 kilometrů, v režimu ECO až 300 kilometrů. Nabití z elektrické sítě trvá čtyři až pět hodin, ale vůz má i možnost rychlonabíjení.

Už začal první proces homologací. "Není to vůbec jednoduchá záležitost. Globální evropská homologace je technologicky i finančně velmi náročný proces. I proto, že už jsme v kategorii N1, to znamená nákladní vozidlo," řekl spoluzakladatel a jednatel firmy Pavel Brída. Dodávka by měla stát kolem 600 tisíc korun.

Co kus, to originál



Dodávka VXT by podle Brídy měla splňovat nejnáročnější podmínky uživatelů pro rozvoz nejrůznějších věcí. Logicky se zaměřuje spíše na firmy než na individuální zákazníky. Vozidla dovezená z Číny se v Česku navíc upravují na míru podle přání zákazníka. "Děláme i velmi individuální úpravy úložných prostor, dveří nebo otevírání přesně podle přání zákazníka," řekl Brída.

"Dovezeme sériově vyrobené vozidlo, jelikož individuálními požadavky zákazníka se nikdo v samotné sériové výrobě nezabývá, a u nás se dle potřeb vše dodělá a předělá," řekl Brída.

Nějakou předělávkou podle něj v Česku projde víceméně každé vozidlo. "Málokdy si to člověk vezme tak, jak to takzvaně přijde, zvláště z Číny, kde není kladen důraz na detaily, ale na masovou výrobu," řekl Brída.