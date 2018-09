fra, Novinky

I my sami jsme se museli podívat, co že je vlastně Chrysler Portal za auto. Je to jeden z elektrických konceptů, kterých je teď tolik. [celá zpráva]

Jenže podle automobilového deníku Automotive News dostal Chrysler od nadřazeného koncernu FCA zelenou pro přípravu sériové verze tohoto auta. Samozřejmě že přesně takhle, jak jste ho mohli vidět na výstavě, na silnice nevyjede. Především pochybujeme, že bude mít ten plně automatický režim jízdy, kdy se volant zasune do přístrojovky a sedadlo řidiče se odsune dál. Tak daleko asi zatím Chrysler nesáhne, i když nějaký nižší stupeň autonomního řízení asi přijde.

Chrysler Portal (2017)

Hlavně to ale bude elektromobil. V konceptu měl úžasnou kapacitu akumulátorů – 100 kWh, která měla stačit na dojezd 450 km. Uvidíme, ale pochybujeme, že tak velká kapacita se objeví i v sériovém voze. Spíš předpokládáme o něco nižší, ovšem ten dojezd by mohl být podobný. Jde o to, že technologie elektrického pohonu se přece jen posunula za ty skoro dva roky kupředu a auto by tak mohlo těžit z vyšší účinnosti apod.

Co by ale mělo být v sériové verzi, je rychlonabíjení. To totiž bude podporovat superdobíječky, které v současné době po celých Spojených státech staví firma Electrify America. Tyto stanice mají dobíjecí příkon až 350 kW!