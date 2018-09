fra, Novinky

Oficiální je zatím pouze tahle jedna nicneříkající skica a prohlášení, že na autě se začalo pracovat. Je to lákadlo na to, co někdy přijde. Vždyť pro značku, jako je Aston Martin, je prestiž stěžejní. Uvést na trh Valkyrii (Project 001) a pak AMR Pro (Project 002) chtělo opravdu mnoho sil, ale přineslo také tu prestiž. Vězte, že když třeba prvně jmenované auto mělo premiéru, polovina planety, i když měla mít zrovna noc, stejně nespala. Všichni chtěli vidět to, co se nazývá hypercar. To, co strčí do kapsy Porsche 918 nebo McLaren P1. To, co je natolik jiné, že už se tomu supersport nemůže říkat.

Aston Martin Valkyrie

Aston Martin AMR Pro

FOTO: Aston Martin

Proti předchozím hypervozům bude tohle auto pro silniční provoz, což znamená, že by mělo mít dokonce i zavazadlový prostor. Ale pokud si myslíte, že tím změkne, tak to jste na velkém omylu. Bude to zase superlehké auto, které využije hybridní techniku motoru a také aktivní zavěšení kol, což znamená novou dimenzi v preciznosti jízdy.

Aut se nevyrobí jen pár kusů. Aston Martin hodlá vůz představit v roce 2021 a pak postavit 500 kusů. Takže docela dost movitých zákazníků si bude moct pořídit tohle hyperauto.