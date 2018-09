František Němec, Novinky

Obliba automobilů, které jsou sice čtyřdveřové sedany, ale s rychle klesající střechou ve stylu kupé, je stále větší. Lidem se hodně líbí. A je jasné proč. Vepředu sedí ti, kteří auto vlastní a vzadu nesedí většinou nikdo, nebo maximálně děti. I v tomhle CLS se dozadu děti vejdou v pohodě, a dokonce tu je konečně místo i pro menšího pátého cestujícího mezi ně. Ale člověk se 180 cm se tu tvrdě dotýká stropu a se 190 cm je to spíš urputný boj o seskládání. Ale co. My seděli vepředu. A dozadu jsme dali ty děti.

Opravdový fešák

Tohle auto se opravdu povedlo. Proti ostatním řadám má totiž několik drobností, jaké prostě milovníka tradičních aut chytnou za srdce. Třeba lehoulince negativní sklon masky, nádherně vyvážené proporce nebo napojení střecha > zadní sklo > víko kufru. Fantastické!

To je profil!

FOTO: František Němec, Novinky

Interiér je také docela zajímavý, jen testovací auto mělo trochu komediantské barvy. Stříbrné jako by dřevěné obložení a červená sedadla doplněná výraznými barvami podsvícení, které dokonce mění barvu (samozřejmě se to dá vypnout, ale nejdřív to bylo strašné představení, když po vjezdu do tunelu na nás výdechy ventilace svítily růžově a linie pod nimi modře a pak se to postupně měnilo…), to není nic, co by bylo hodné té cenovky. Ale naštěstí zákazník může mít i vkus.

Přístrojovka je samozřejmě kompletně digitální.

FOTO: František Němec, Novinky

Jinak interiér je zase krásný, pohodlný a designérsky povedený. Ostatně už jsme ho chválili jak v kupé, kabrioletu… Je tedy trochu škoda, že auta této značky přece jen nedají na trochu odlišný styl u každého modelu.

Naftová slast

I když jsme zatím auto chválili co do designu, to, co nám lahodilo nejvíc, je jeho motor. Ano, je to nafťák. Ale nafťák nové generace, který už je navržený a testovaný v systému WLTP, takže žádné podvody. Tohle je dvoustupňově přeplňovaný šestiválec s objemem tři litry, který nabízí 250 kW. Fantastický motor s fantastickým výkonem. Ukazuje, že větší motory ještě nevymřely a že šestiválec klidně může dál žít i ve vysokých výkonech. Vždyť naše testovací spotřeba u tak velkého auta činila ve výsledku pouhých 7,4 l na 100 km (dlouhodobě 7,5 l), a to jsme jezdili hlavně po Praze!

Dlouhodobá spotřeba se během testu nezměnila.

FOTO: František Němec, Novinky

Chcete vědět něco o motoru? Jestli ještě někdo bude hlásit něco o tom, že WLTP a emise zabily motory, pak mu nevěřte. Všechno jde, když se chce, a Mercedes CLS 400d je toho důkazem. Je to jen nechuť automobilek investovat do dražšího vývoje.

Tenhle agregát nemá žádnou prodlevu na plynu (jen v Eco módu) a nesnaží se při prudkém sešlápnutí plynového pedálu rozmýšlet, jestli je to opravdu dobrý nápad, nebo ne. Funguje to. Motor dostal známku od zkušebních komisařů, splňuje Euro 6d-temp, a přitom má na dnešní dobu neuvěřitelně hodně válců s velkým objemem. Jak to? No samozřejmě! To totiž znamená velký točivý moment 700 N.m, který má vrchol (a teď se podržte) už ve 1200 ot./min. Agregát tak není třeba vytáčet, má sílu, má dravost, má všechno, co potřebuje na dvoutunovou hmotnost. A tak spotřeba neleze nijak vysoko, protože motor se s autem nepere. Třeba na dálnici si řekne na rovince šest litrů nafty na 100 km.

Podvozek je jistý, pevný, ale komfortní. I ve sportovním režimu to není žádné závodní auto. Je to přesně to auto pro zákazníky této značky. Kdo chce sportovní zážitky, vážně si nekoupí CLS 400d. Všichni ostatní budou nadmíru spokojeni, protože podvozek funguje naprosto skvěle a limit s nástupem stabilizace jsme našli jen v zatáčce s nasypaným štěrkem.

Za 2,5 miliónu

Je to Mercedes, a ten si nechá vše poctivě zaplatit. Základní cena auta je 1 568 000 korun, náš motor pak má už cenovku 1 828 000 korun a příplatková výbava vystřelila cenu ještě o více než 600 000 korun nahoru. Ve výsledku tak auto stálo skoro 2,5 miliónů korun.

Stojí to za to? I přes menší místo na zadních sedadlech určitě. Kdo na to má, neprohloupí. Auto je krásné, skvěle jede a ten motor je prostě fantastický i v době honu na emise.