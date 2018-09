Martin Žemlička (Mladá Boleslav), Novinky

Postavit vlastní supersportovní auto je snem mnoha firem, většině se to nakonec nepovede. Je to zkrátka příliš finančně nákladné a příliš složité z hlediska použité techniky a znalostí. Málokdo ví, že v Česku je firma, která vážně pracuje na dvou sportovních autech – jednom s klasickým spalovacím motorem, druhé bude elektromobil.

Hotové mají být už za dva roky a že se to skutečně povede, není vůbec nepravděpodobné. Kompletní vývoj má totiž na starost firma Aufeer Design, která shodou okolností koncem srpna otevřela v Mladé Boleslavi jedno z nejmodernějším designérských center ve střední Evropě.

Na recepci nás zaujala posuvná stěna, které se zprvu tváří, že je zde napevno, ale pak se obří logo pohne a vykoukne na nás moderní industriální budova zářící novotou. Skoro všechno už je hotové, je vidět, že kolaudace proběhla nedávno.

Designér Branislav Maukš (vpravo)

FOTO: Aufeer Design 2x

Na jednom místě se řeší vývoj, konstrukce i design. Pracuje zde okolo 215 techniků a designérů, kromě Čechů a Slováků také lidé z Kanady, Číny nebo Jižní Korey. Kreativních designérů, kteří zodpovídají za výrobu hliněných modelů, je zde sedmnáct. A samozřejmě, jako mnoho jiných firem, má problém najít technicky vzdělané pracovníky.

Slovák, který navrhoval Ferrari



„Snažíme se talentované studenty zachytávat a rozvíjet u nás, aby neodcházeli do zahraniční. Dáváme jim takové zázemí, jaké mají na Západě nebo za oceánem,“ řekl nám během rozhovoru Branislav Maukš, usměvavý designér a šéf zdejšího Inovačního centra. Pokud je vám jeho jméno povědomé, je to tím, že pracoval pro věhlasného Pininfarinu a podílel se na vnějším designu několika ferrari (například Californie T nebo GTC4 Lusso).

Studie supersportovního vozu AF2 - elektromobil

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Hliněný prototyp modelu AF1, měřítko 1:4

Moderní prosklená budova stojí na působivém místě u řeky Jizery, jen kousek od Česany, vývojového centra Škodovky. Je to příznačné, protože mladoboleslavská automobilka je hlavním odběratelem.

Kromě Škodovky má firma v portfoliu práce pro Mercedes, Bentley nebo Porsche, vyvíjela design vlaků i některé prvky pro leteckého giganta Airbus. Podle Branislava Maukše, který ve firmě pracuje čtyři roky, tvoří zakázky pro automobilový průmysl 60 procent objemu firmy.

Dvoumístná sportovní kupé



Dva chystané supersporty mají jednoduché názvy – AF1 a AF2. První existuje coby hliněný model v měřítku 1:4, druhý pak v měřítku 1:2. Když se na ně dívám v jinak nepřístupné místnosti, kde pracují designéři a stojí tam auto reálné velikosti skryté zelenou plachtou, vypadají oba modely jako obří dětské hračky - jen s tím rozdílem, že hračky nemají tak propracovanou aerodynamiku a za pár let se z nich nestanou opravdová auta.

Studie supersportovního vozu AF2

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

AF1 i AF2 jsou auta dvoumístná, mají stejný rozvor náprav a na jejich aerodynamicky propracované karoserii budou podle tvůrců použity inovativní materiály – třeba karbon nebo hliník. „Sám jsem zvědavý, kam až se dostaneme,“ říká k materiálům, o nichž se uvažuje pro stavbu vozů, Branislav Maukš.

Cílem je vytvořit projekt, který se dále prodá jiné automobilce nebo se vyrobí v limitované sérii několika kusů. AF1 bude mít klasický spalovací motor (velice pravděpodobně osmiválec) a pohon zadních kol, AF2 bude elektrická.

„Zajímá mě budoucnost, líbí se mi kombinace spalovacího motoru s elektromotorem, ovšem řekli jsme si, že neuděláme kombinaci, ale půjdeme jednou klasickou a jednou inovativní cestou,“ uvedl Maukš.

Studie supersportovního vozu AF2 - zatím pouze hliněná

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Během rozhovoru se šéfem inovačního centra Branislavem Maukšem jsme měli možnost vidět nejenom modely, ale i zatím neveřejné vizualizace vnějšího designu. A vzhled vypadá jako dokonalý mix mezi současnými ferrari a mcLareny. Kola jsou obrovská, dvaadvacetipalcová, ale do případné výroby se třeba dostanou menší.

A jestli se projekt dostane do fáze funkčního auta? Bude to ještě dlouhá cesta, ale sázíme na to, že se to nakonec povede.