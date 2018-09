mb, Novinky

Automobilka Mercedes ukazuje své elektrické SUV, které se má jmenovat EQ C, poměrně extenzivně. Před několika dny zveřejnila video, které ukazuje ještě maskovaný prototyp při testech v Andalusii. [celá zpráva]

Z nového videa např. víme, že zadní světla budou spojena svítící linkou přes celou šířku zádě, podobně jako to má Audi u modelu Q8. [celá zpráva] Co je ale unikátní, je podobná linka i vpředu, a to nad maskou chladiče. Spojená přední světla, byť symbolicky, tu nebyla mnoho let.

Vůz odstartuje značku EQ, pod kterou v budoucnu mají spadat elektromobily Mercedesu.