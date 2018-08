mb, Novinky

Na první pohled je odbočování vpravo jednou z nejbanálnějších věcí, kterou můžete na křižovatce udělat. Některá místa na světě, např. v USA, dokonce dovolují odbočit vpravo, i když na semaforu svítí červená. Tak k čemu je třeba asistent? Přece ke zvýrazňování nejzranitelnějších účastníků silničního provozu a k předpovídání jejich chování, uvádí firma Continental, která systém vyvíjí. Myslí tím na chodce a cyklisty, kteří se snadno schovají do slepého úhlu náklaďáku, aniž by si to uvědomovali. A také si nezřídka v provozu počínají dost neohroženě.

Radary, hlídající případné objekty ve slepém úhlu, se již používají u osobních i nákladních aut. Aktuálně vyvíjený asistent odbočování doprava je doplněn kamerou pro lepší a přesnější vyhodnocení situace. Podle tiskové zprávy má být tento systém v budoucnu doplněn umělou inteligencí, která bude předvídat chování cyklisty či chodce.

Ovšem, stále platí, že řidič odbočující doprava „musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen, a cyklistům jedoucím v jízdním pruhu pro cyklisty,” jak stojí v odst. 6 § 21 „silničního zákona” č. 361/2000 Sb.