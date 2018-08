fra, Novinky

Nečekejte, že tohle auto rozeznáte na první dobrou od současného vozu Honda (nebo Acura) NSX. Jen na masce chladiče zmizela chromovaná lišta. Takže to je asi nejvýraznější změna. Nebo nasazení výrazné oranžové barvy Orange Pearlescent by mohlo napovědět, protože ta doteď nebyla v nabídce.

Na karoserii novinky nepoznáte

Ale přesto to, co Honda NSX přiváží, je hodno pozornosti. Nejde tu totiž jen o normu Euro 6d-TEMP, ale hlavně o to, že Honda naladila auto tak, jak si to přáli skuteční majitelé. Vyslyšela jejich nářky nad přílišnou tvrdostí v komfortním módu a změkčila ho. Naopak přitvrdily stabilizátory, které teď snesou větší zatížení. A hlavně – celý ten ohromný systém hybridního pohonu/řízení Sport Hybrid SH-AWD dostal nové nastavení. Takže tu je například nově upravené řízení, které má jinou charakteristiku tuhnutí v závislosti na rychlosti. Nebo plynový pedál má jiný chod v jednotlivých režimech.

NSX je auto pro fanjšmekry.

Ani v interiéru není nic nového. Prostě jen ten lak...

V motoru kromě filtru pevných částic také nalezneme nové vstřikovače a turbodmychadlo s pozměněnou mříží. Má mít také výrazně pozměněný systém mazání a chlazení.

Všechny změny nijak nevyniknou na výkonových parametrech vozu, ale přímo při jízdě. Ve srovnání s dosavadní verzí je prý nové auto na okruhu v Suzuce o dvě sekundy rychlejší. A to je dost.