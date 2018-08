mb, Novinky

Tyto alternativy ke klasické taxislužbě znamenají větší počet naježděných kilometrů ve městě proto, že je lidé nevolí místo vlastního auta. 60 % lidí, kteří je v Seattlu v roce 2017 využili, by jinak jelo autobusem, šlo pěšky anebo zůstalo doma. Jen zbylých 40 % by jelo vlastním autem či by si vzalo běžný taxík.

A právě proto měla auta v Seattlu najezdit za loňský rok celkem o 94 miliónů mil, tedy 151 miliónů kilometrů, více, než kdyby tam tyto služby nefungovaly.

Jeho analýza, v níž porovnával data z devíti velkých amerických měst, také uvádí, že průměrná délka jedné jízdy je 8,4 km a řidič mezi jednotlivými zákazníky ujede v průměru 4,8 kilometru. A že pětina jízd s těmito společnostmi je sdílená, tj. že řidič cestou naloží dalšího pasažéra.

Firma Uber v reakci na Schallerova čísla nerozporovala oněch 94 miliónů mil. Uvedla ovšem, že takovou vzdálenost najedou dohromady všechna auta v metropolitní oblasti Seattlu, které se analýza týká, za dva dny. Žije tu 3,7 miliónu lidí.

Mluvčí Lyftu Campbell Matthewsová se Schallerem nesouhlasí. „Zjištění Bruce Schallera jsou rozporována řadou akademicky důvěryhodných studií. Zanedbal řadu očividných faktorů, které přispívají k zahušťování provozu,” uvedla.

Obě společnosti poukázaly na další faktory, které podle nich hrají důležitější roli v houstnutí dopravy. Zejména to má být rostoucí ekonomika, která znamená, že se potřebuje přepravovat více lidí i nákladu.