Na testovací trati v Hethelu se sešly dva vozy: Lotus Evora 410 Sport a Lotus Exige 410 Sport. Za volanty neseděli žádní slavní jezdci Formule 1 nebo rallye, ale jeden manažer přes doplňky (Gavan Kershaw) a inženýr přes podvozky (Daniel Peck). A pak se dali do díla a pořádně dali pokouřit pneumatikám. A jak jistě tušíte, nebylo to jen tak. Na ploše nakonec vykroužili krásný znak s číslem 70. Podle firmy vzniklo video bez použití nějakých virtuálních dokreslovaček. Jen bylo použito víc než „několik sad“ pneumatik.

Lotus Exige 410 Sport

FOTO: Lotus

Tohle je přesně ta oslava, jakou bychom očekávali od značky Colina Chapmana, zakladatele firmy. Symbolická a efektní. Žádný festival a speciální modely pro nejbohatší. Prostě pro sedmdesát let bylo spáleno pár pneumatik. Sedmdesát let, co Colin Chapman postavil v garáži své první auto (značka vznikla až o čtyři roky později). Stejně relevantní oslava radosti z jízdy dnes, jako před sedmdesáti lety.