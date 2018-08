Batmana zastavila v Kanadě policie. Z Batmobilu elegantně vyskočil

Policie města Gothamu nemá s Batmanem vždy dobré vztahy, ale že by se temný rytíř nechal prostě zastavit jedním blikajícím autem? V tomhle případě je to skutečně tak, ovšem jen proto, že se to stalo v sobotu na skutečné silnici v kanadském Ontariu.