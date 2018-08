mb, Novinky

Digital Light (česky „digitální světlo”) je podle Mercedesu další krok ve vývoji adaptivních světlometů. Již o nich byla řeč - dozvěděli jsme se například, že jsou vybaveny mikrozrcadly a 8 192 individuálními LEDkami - a nyní je německá automobilka předvádí znova. [celá zpráva]

Mercedes ukazuje, čeho jsou tato digitální světla schopna pomocí roztomilého videa. Třídu S postavilo na pěší zónu a náhodným kolemjdoucím zobrazovalo zprávy na dlažbu. Tu kompliment, tu varování, tu jen pár not.

Tedy, „náhodným” - video je zcela jistě sehrané. Čekání na situaci, kdy by hezká blondýna hleděla do telefonu a málem by ji srazil cyklista, pokud by se technikovi uvnitř auta nepodařilo přesně ve správný moment zobrazit varování, by běžně trvalo věky.

Skutečné využití „mercedesích digitálních světel” bude vypadat spíš nějak takto.

FOTO: Mercedes-Benz

Přesto je to velmi zajímavá upoutávka na to, čeho jsou světlomety příští generace mercedesu schopny. Ovšem, je to jen upoutávka, demonstrace schopností; moci napsat na silnici před sebe cokoliv, by mohlo rychle ústit ve zbytečně zlou krev mezi účastníky silničního provozu.