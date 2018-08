mb, Novinky

Vodíková Toyota Mirai se představila v roce 2014 a z důvodu své složitosti se vyrábí z velké části ručně, a to ve fabrice, kde se montoval Lexus LFA. Pracuje tam 13 techniků a roční kapacita výroby je 2400 kusů.

Toyota si však dala za cíl do roku 2020 prodat 30 tisíc Mirai ročně, tedy víc než desetinásobek. Proto bude muset výrobu automatizovat, a to si podle automobilky vyžádá změny v konstrukci auta.

Počátkem příští dekády by tedy měla být na světě nová generace Mirai, jejíž výroba bude efektivnější. A tato generace má mít do roku 2025 nádrže na vodík dost velké na to, aby na jedno jejich naplnění dokázala ujet až tisíc kilometrů.

„Hodláme přejít od omezené výroby k masové produkci, omezit množství drahých materiálů, jako je platina, které se využívají v součástkách vodíkových automobilů, chceme rovněž snížit rozměry a zvýšit výkon systému,” uvedl Yoshikazu Tanaka, hlavní inženýr modelu Mirai, v rozhovoru pro agenturu Reuters.

Palivové články obsahují velké množství drahých kovů

Na voze jsou pochopitelně nejdražší palivové články, které pomocí chemické reakce vodíku s kyslíkem vyrábějí elektřinu. Výroba jednoho kompletu článků si žádá zhruba 249 tisíc korun. Důvodem je zejména využívání drahých kovů, jako je titan či platina – té je v jednom kompletu článků cca 30 gramů –, a také karbonu pro články i nádrže.

Toyota Mirai se prodává na trzích, kde existuje aspoň nějaká infrastruktura vodíkových čerpacích stanic. V Paříži, Londýně a Hamburku jezdí mirai ve flotilách taxislužeb a firem nabízejících sdílení aut. Cena vozu v Německu začíná na 78 600 eurech, tj. zhruba dvou miliónech korun. V Česku se auto neprodává.