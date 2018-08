Nový Mitsubishi Outlander má i v přísnějších testech stejnou spotřebu

Emisní normy WLTP jsou noční můrou pro automobilky. To, že dlouho váhaly s testováním a homologací, a teď nemají motory, které by mohly nabídnout, je jen druhotný problém. Ten hlavní je, že auta podle měřicí normy WLTP mají výrazně vyšší spotřebu než podle staré NEDC. A to platí jak pro klasické spalovací motory, tak i pro hybridy. Ale výjimky se najdou.