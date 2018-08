maž, Novinky

Pininfarina se v oblasti automobilového designu proslavila návrhy zejména italských automobilů – už od třicátých let firma pracovala pro Ferrrari, Alfu Romeo nebo Lancii. Nyní má slavné designérské studio ambice ještě o řád vyšší – přijít s vlastním hypersportovním automobilem. Podle slov firmy má jít o „nejvýkonnější italské auto všech dob”.

První čísla hovoří zajímavou řečí: zatím nespecifikovaný elektromotor či elektromotory mají být schopné autu lehké konstrukce dovolit maximální rychlost 400 km/h, zrychlení 0–100 km/h má být do dvou sekund a dojezd na jedno nabití 500 kilometrů. Zní to dobře, otázkou je, jak to bude fungovat v praxi.

Pininfarina PF0 (skica, 2018)

Minimalistický interiér, vznikne jen 150 kusů



Minimalistická kabina ukazuje tři displeje (dva velké a jeden menší uprostřed) a jen minimum tlačítek. Vtipným detailem je zobrazení aktuální rychlosti – čísla 325.

První kusy chce automobilka, jež právě ukázala i skicu interiéru, nabízet v roce 2020. Už příští týden na slavné výstavě Pebble Beach v Kalifornii se ukáže prototyp.

Celé auto se mimochodem bude montovat ručně přímo v Itálii, Pininfarina hovoří o tom, že produkce bude limitovaná a nevyrobí se více než 150 kusů. A cena? Lidová určitě nebude, přesná suma zatím nebyla zveřejněna.