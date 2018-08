mb, Novinky

Při cenách luxusních aut a sporťáků člověka napadne, kolik musí automobilka vydělat na každém prodaném kusu. Jsou to milióny korun, nebo jen tisíce a velké tržby jsou dány tím, že se aut prodá hodně?

U každé automobilky to je jinak, říká analýza profesora Ferdinanda Dudenhöffera z Centra pro automobilový výzkum při univerzitě v Duisburgu. Sleduje zejména zisk před zdaněním a úroky, tedy EBIT (Earnings before Interest and Taxes).

Dudenhöffer počítá s tržbami za první polovinu roku 2018 a porovnává je s počtem prodaných aut. To znamená, že nezohledňuje případné další investice jednotlivých automobilek.

Na prvním místě Ferrari

Jediná automobilka, která podle Dudenhöffera vydělá víc než milión korun na každém prodaném autě, je Ferrari s průměrnou částkou 68 987 eur, tedy 1,77 miliónu korun. Druhé Porsche zaostává o desítky procent s průměrným výdělkem 16 780 eur (430 tisíc korun) na jeden prodaný vůz.

Porsche na každém prodaném autě vydělá spoustu peněz, ale na Ferrari nemá. (Ilustrační foto 911 Carrera S)

FOTO: Porsche

Členové „německého trojlístku”, tedy Audi, BMW a Mercedes, každý vydělali na jednom autě podstatně méně - okolo tří tisíc eur, tedy zhruba 77 tisíc korun. Koncern Volkswagen jako celek však v průměru na jednom voze vydělal jen 1 757 eur, tj. 45 tisíc korun.

Z Dudenhöfferovy analýzy nejmenší tržbu na jeden vůz - ale pořád v plusových číslech - má firma Jaguar Land Rover. Její průměrný výdělek je zhruba 800 eur (cca 21 tisíc korun) na jedno prodané auto.

Se ztrátou se potýkají Tesla a Bentley

Automobilka Bentley, trochu překvapivě, má v přepočtu na jedno prodané auto největší ztrátu ze všech sledovaných, a to 17 425 eur, tedy 447 tisíc korun. Vysvětluje to však velkými investicemi do elektromobility.

Podobně na tom je automobilka Tesla, která na každém voze tratí 10 931 eur, tj. 280 tisíc korun. I v jejím případě však víme o investicích do rozvoje; během první poloviny letoška zejména rozbíhala výrobu Modelu 3.

Bentley na každém autě tratí, ale prý to je proto, že investuje velké peníze do elektromobility. (Ilustrační foto Bentayga V8)

FOTO: Bentley