Model 03 nastupuje po SUV 01 a crossoveru 02. Je to sedan. Na první pohled je jasné, že ze stejnojmenného konceptu zůstalo prakticky vše. Změnily se jen detaily na přední masce, na světlech apod. Ale jinak je to on.

Lynk & Co 03

FOTO: Lynk & Co

Sériový Lynk & Co 03

FOTO: Lynk & Co

Stejně jako jeho sourozenci stojí na platformě CMA, kterou vlastní třeba i Volvo XC40. Pod kapotou se pravděpodobně objeví (tohle není oficiální představení, to proběhne až na přelomu srpna a září) zážehová patnáctistovka se 110 kW (150 koní) a dvoulitr (140 kW/190 koní). Značky Volvo ani Lynk & Co se nikdy netajily tím, že budoucností je i elektřina, takže počítáme, že paletu doplní asi plně elektrická verze. Ale to až později.

Lynk&Co 03 - koncept

FOTO: Lynk&Co

Pořádný úspěch

Pokud bychom hledali automobilku, která z ničeho dokázala oslovit davy, pak je to jednoznačně Lynk & Co. Jde vlastně o uměle vytvořenou značku čínského koncernu Geely, který vlastní Volvo. Nasypal do něj hromadu peněz a teď si to vzal zpátky. Podvozková platforma je použita i pro vozy Lynk & Co, stejně jako motory. Design je už jiný, stejně jako interiér. Ten je ale hodně moderní. Model 01 a 02 ukazují, jak bude vypadat blízká budoucnost všech automobilů – je to vlastně jedna ohromná dotyková obrazovka na přístrojové desce.

Lynk & Co 02 (2018)

FOTO: Lynk & Co

A i když značka neprodává auta s různou výbavou, ale pouze model s dvojicí různých motorů a jedinou výbavou – nejvyšší, je o auta ohromný zájem. Dokonce se model 01 stal nejrychleji prodávaným autem světa, když za 132 sekund získal přes internet 6000 objednávek.