Můžete s kabrioletem do myčky? Mladíci to zkusili bez střechy i čelního okna

Je nápad projet mycí linkou v autě bez střechy šíleností, nebo příjemným osvěžením? Není to tak strašné, jak to vypadá, říkají dva mladíci, kteří to zkusili s vzácným Smartem Crossblade.