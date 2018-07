fra, Novinky

Samozřejmě že pokud jste našli jakousi podobnost s Audi R18 E-tron, tedy několikanásobným vítězem v LeMans, pak máte pravdu. Ano, měla by to být jakási oslava tohoto vozu. Měl by to být kousek, který bude vzpomínat na tu velkou slávu čtyř kruhů na čtyřiadvacetihodinovkách.

Audi R18 e-Tron quatto - speciál na závody LeMans

FOTO: Audi

Ale bohužel nepůjde o sériové auto. Bude to koncept. Pokud někde neuniknou fotografie dřív, vidět bychom ho měli v pět odpoledne dne 23. srpna na okruhu Laguna Seca, druhý den ho tamtéž budou vystavovat a 26. srpna pak zamíří na Concours d'Elegance na Pebble Beach. A proč všechno v USA? Protože autorem je nové designerské středisko Malibu Design Loft.