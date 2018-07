maž, Novinky

První méně známou chybou je zapnutí klimatizace na plno hned po usednutí do sluncem rozpáleného auta. Podle Ángela Suáreze, inženýra Technického centra Seat, je to ale špatně: nejdříve byste pár desítek sekund nebo ještě lépe minut měli auto vyvětrat přirozeně, tedy otevřením oken. Uděláte to jednoduše: mnohé automobily umožňují stáhnout všechna čtyři okenní skla dlouhým podržením tlačítka pro otevření dveří.

Druhou a nejspíš ještě častější chybou je podle Suáreze nesprávné nastavení výdechů ventilační soustavy. Spousta lidí nechá výdechy nastavené „na sebe” (do tváře), lepší je ale nechat je směřovat vzhůru. Díky tomu proudí chladný vzduch po celém interiéru a není třeba teplotu více snižovat - to když si cestující vzadu stěžují, že jim tam je teplo.

Klimatizaci vypínejte pár minut před zastavením



Tlačítko AC, kterým se klimatizace v automobilech zapíná, je nutné používat uvážlivě. Především platí, že rozdíl mezi nastavenou vnitřní a venkovní teplotou by neměl být větší než šest stupňů Celsia. U delších cest je možné nastavit nižší teplotu a před koncem cesty ji postupně zvyšovat.

Výdechy klimatizace je lepší směrovat vzhůru.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Užitečné je také nenechávat klimatizaci běžet až do cíle cesty; když ji vypnete zhruba 10 minut před zastavením, výparník se stihne vysušit a tím se minimalizuje tvorba bakterií.

Vypnutí klimatizace je vhodné i kvůli snížení teplotního šoku pro posádku, která vystupuje z více či méně vychlazeného auta do sluncem rozpáleného prostředí.

Klimatizace se také musí pravidelně kontrolovat, ideálně jednou ročně. Kabinové filtry se zanášejí mikroorganismy a plísněmi, takže je nutná jejich každoroční výměna. Jednou ročně nebo nejpozději jednou za dva roky je nutné nechat v servisu zkontrolovat (a případně doplnit) chladicí médium. Celková kontrola trvá do půl hodiny a vyjde zhruba na 800 korun.