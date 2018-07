fra, Novinky

Frank van Meel se zúčastnil startu závodu M5 ve Španělsku. A tam ho odchytli novináři z CarAdvice.com a vyzpovídali ho. A hlavním sdělením bylo, že všechny modely M budou do konce příštího desetiletí elektrifikovány.

Pro mnoho lidí je to velmi špatná zpráva. Jenže Frank van Meel tohle doplnil vysvětlením, které může být pro všechny fanoušky kvalitních automobilů alespoň částečným vysvobozením.

„Nebude to najednou. Půjde to krok po kroku. Nic se nesmí uspěchat a je třeba najít ten správný okamžik,“ řekl šéf divize M. „Když s tím přijdeme příliš pozdě, budeme poslední. Když přijdeme příliš brzy, nebudeme mít to správné auto. Všechno závisí na správném poměru váha/výkon. Podívejte se, dnes jsou komponenty elektrifikace příliš těžké, a to je pro nás klíčové,“ dodal.

„Pocit z řízení vozu M musí být stále jako ve voze M. Když budete řídit elektrické M3, musí se řídit jako M3.“

To jsou slova, která přece jen potěší. BMW a divize M nechtějí elektrifikovat za každou cenu. Chtějí prostě počkat, až budou komponenty (hlavně akumulátory) natolik kompaktní a lehké, že to neohrozí vyvážení strojů a nerozhodí pocit z jejich řízení. BMW očekává, že 15 až 25 procent ale stejně bude elektrifikováno do roku 2025.