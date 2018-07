mb, Novinky

Automobilka Ferrari vyvíjí elektrické turbodmychadlo, pravděpodobně pro použití u řadového čtyřválce. Odhalují to patentové obrázky, které zveřejnil Evropský patentový úřad.

Pokud v obrázku čteme správně, Ferrari ve své podstatě nahradilo hřídel turbodmychadla generátorem a elektromotorem. Princip funkce systému je takový, že výfukové plyny roztáčejí turbínu, která otáčí generátorem. Vyrobená elektřina je pak ukládána v bateriích.

Patentový obrázek elektrického turbodmychadla Ferrari ukazuje, že turbína (T) a kompresor (C) nejsou propojeny hřídelí. Turbína otáčí generátorem (G), ten nabíjí baterii (23) a elektřina z ní buď pohání kola vozidla elektromotorem (26), nebo jiným elektromotorem (M) roztáčí kompresor.

FOTO: Evropský patentový úřad

Z nich může být použita dvěma způsoby. Jednak může pohánět kola vozidla. A za druhé může otáčet elektrokompresorem – tak zní přesný název zařízení, které v tomto případě, a také u Audi SQ7 TDI, stlačuje nasávaný vzduch.

Benefit elektrokompresoru oproti klasickému turbodmychadlu je jasný – prodleva motoru v reakci na plynový pedál je výrazně zmenšena. Například u zmíněného audi je elektrokompresor použit jen z tohoto důvodu; slouží pouze v nízkých otáčkách a k tomu, aby motoru dodal víc vzduchu, než se „nadechnou“ konvenční turba.

Ferrari však bude na rozdíl od Audi vyrábět elektřinu také z energie výfukových plynů, která by jinak doslova vylétla výfukem. Jiný slovy to znamená, že v případě italského výrobce nejde pouze o rekuperací při brždění vozidla.

Ferrari 488 GTB je jedním ze současných modelů značky s přeplňovaným motorem.

FOTO: Ferrari

Pořád to ale bude čtyřválec, myslíte, že do ferrari nepatří? Nebude to první řadový čtyřválec ve vozech Ferrari. Tím prvním byl dvoulitr navržený motorářem Aureliem Lampredim v 50. letech minulého století. Používal se ve formuli 2 a v závoďácích světového šampionátu sportovních vozů.

Použití tohoto nového motoru je však zatím nejasné. Podle webu Carscoops by to mohla být indicie, že Ferrari pracuje na novém „základním“ modelu, duchovním nástupci někdejšího dina. Anebo se také můžeme dívat na nové pohonné ústrojí pro Alfu Romeo a Maserati. Jasno bude za pár let.