Automobilky mají velká oddělení designérů, kteří jsou vytíženi nejen přípravou nových automobilů, ale i dalšími činnostmi. Asi nejznámější je celá zvláštní divize Porsche Design, která vlastně asi s automobilkou nemá co do činění. Stejně tak ale najdeme průmyslový design od Mercedesu, Seatu, Bentley…

Aston Martin se dal dohromady s Cranfield University, Cranfield Aerospace Solutions a leteckou divizí Rolls-Royce a vzniklo něco, co vypadá jako letadlo, hydroplán a křídlový člun dohromady. Je to však konvertibilní letadlo, které známe už z několika různých konceptů. Tenhle spolek ale chtěl udělat něco, co by reflektovalo nejnovější technologie a trendy. Takže Volante Vision Concept je autonomní a elektrické letadlo.

Aston Martin Volante Vision Concept

FOTO: Aston Martin

Podle Andyho Palmera, šéfa Aston Martinu, jde o projekt, který má ukázat budoucnost cestování, jejíž podoba se změní stále přísnějšími emisními limity. Díky takovým strojům se prý budou moct lidé odstěhovat dál od centra přeplněných měst a do práce se dostávat snadno, rychle, bez čekání v kolonách, a hlavně ekologicky.

