Aston Martin Cygnet - mikroauta do města. Místa tak akorát pro dva lidi a jejich tašky s notebooky, pod kapotou třináctistovkový motor s výkonem 72 kW. Nic extra pro tovární tuning divize Q, která se u Aston Martinu stará o všechna přání zákazníků. A přesto.

Na Festivalu rychlosti v Goodwoodu se cygnet objevil, jenže pod kapotou se stalo něco, co by čekal jen málokdo. Objevil se tam vidlicový osmiválec o objemu 4,7 litru z modelu Vantage S, jehož výkonová křivka vrcholí na hodnotě 316 kW a točivý moment pak u 490 Nm. To jsou samozřejmě mnohem zajímavější hodnoty.

Jak se sem motor vešel? To sami nechápeme. Opravdu ho dali pod přední kapotu. Minimálně dva válce se tam vešly. Každopádně auto muselo projít konstrukčně náročnější úpravou, protože musely být přidány pomocné rámy, byla odstraněna původní motorová přepážka a také tunel, který normálně držel převodovku.

Jak tohle může auto přežít a nezlomit se v půlce? Důvod hledejme právě v pomocných rámech a také v bezpečnostním rámu auta, který vlastně nyní plní funkci trubkového rámu vozu.

Aston Martin Cygnet V8

Samozřejmě, že normální díly z vozu by nevydržely tak velkou nálož výkonu. Takže je tady nové zavěšení, brzdy (přední kotouče mají průměr 380 mm), palivová nádrž zabírá celý zavazadelník.

Jistě chápete, že takové miniaturní autíčko není tak úplně stabilní, ale zato děsivě rychlé. Z 0 na 100 km/h zrychlí za 4,2 sekundy a maximální rychlost je 272 km/h. To je o 102 km/h víc, než je tomu u původní verze.

