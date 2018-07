maž, Novinky

Když si oba modely – Levante GTS a Trofeo – dáte vedle sebe, je zřejmé, že obě auta jsou prakticky stejná, ostřeji navržená příď než u standardních provedení je velice podobná, verze Trofeo ji má o trochu agresivněji tvarovanou. Navíc se vzadu chlubí čtyřmi koncovkami výfuků – zda je bude mít i GTS, zatím netušíme, automobilka auto zezadu zatím neukázala. Ale pravděpodobné to je.

Co Levante Trofeo nemá, to jsou full LED Matrix světlomety, ty bude mít jako první z této modelové řady právě GTS, ve světové premiéře představené na právě zahájeném Festivalu rychlosti v britském Goodwoodu. Maserati sem přiveze i vrcholné trofeo, které se poprvé ukázalo v březnu na autosalonu v americkém New Yorku.

Maserati Levante GTS (2018).

FOTO: Maserati

Osmiválec, jen s o trochu menším výkonem



Pod kapotou je stejný motor, 3,8litrový benzínový vidlicový osmiválec od Ferrari (v jehož továrně se i vyrábí), který používá Maserati i v případě luxusního sedanu Quattroporte GTS. Zde, ve sportovně-užitkovém modelu, je výkon nižší než v Levante Trofeo, na metu 300 km/h se tato verze nepodívá.

A jak výkonné tedy GTS je? Konkrétně jde o 404 kW, tedy o 549 koní dostupných při 6250 otáčkách a masivních 730 Nm (při 2500–5000 ot./min). Pro srovnání: vidlicový osmiválec 3,8 Twin Turbo v Levante Trofeo nabízí největší výkon 590 koní (434 kW) při 6250 otáčkách s maximálním točivým momentem 730 Nm.

Maximum točivého momentu je tedy stejné, rozdíl je v 41 koních. Levante GTS zvládne disciplínu 0–100 km/h za 4,2 sekundy (Trofeo za 3,9 s) a jede až 292 km/h (Trofeo rovných 300 km/h).

Maserati Levante GTS (2018).

FOTO: Maserati

Maserati Levante Trofeo (2018).

FOTO: Maserati