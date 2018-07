Majitel Bugatti Veyron WRC si popletl název a zajel rychlostní zkoušku rally

WRC znamená World Rally Car, tedy královskou třídu automobilových soutěží. U Veyronu Grand Sport Vitesse to ale je World Record Car - auto, které dosáhlo světového rekordu kabrioletů. To ovšem neodradilo majitele jednoho z nich, který o předminulém víkendu na britské motoristické akci Heveningham Concours d'Elegance poté, co si popletl oba názvy, vyzkoušel, jestli tenhle veyron zvládá i rally.