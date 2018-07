fra, Novinky

Tesla Model 3 je extrémně klíčový vůz pro celou automobilku. Je potřeba produkovat minimálně 5000 automobilů týdně, aby se dostálo závazkům vůči zákazníkům, kteří si auto už před více než rokem objednali, zaplatili zálohu a stále jej nedostali. Kvůli průtahům už mnoho z nich stáhlo své objednávky a vyžádalo si peníze zpět. Podle neoficiálních čísel je jich až čtvrtina.

Jenže druhý důvod je prozaičtější. Peníze. Aby automobilka mohla vydělávat, musí vyrábět určitý počet aut, která prodá. Všechno pod tuto hranici znamená ztrátu, vše nad pak zisk. A v případě Tesly je tato hranice právě na 5000 vozech řady Model 3.

Tesla Model 3

FOTO: Tesla

Jak to Tesla zvládla? To je otázka, na kterou nikdo moc nedokáže odpovědět. První čtvrtletí zakončila značka výrobou 2500 kusů a za čtvrt roku nato (když ještě byly nějaké odstávky výroby) je to už dvojnásobek. Navíc ven prosakují informace o tom, jak je kvalita automobilů mizerná, když například lakovací linka nestíhala. A tak firma doplnila výrobní kapacity velkým stanem, který stojí za továrnou a je v něm například právě lakovna.

Dovedete si představit, že zrovna lakovna ve stanu není příliš šťastné řešení. Stejně tak prý inženýři zjistili, že je na autě víc svarů, než by bylo zapotřebí. A tak k urychlení výroby snížili počet svarů z 5300 na 5000. Věřit určitému ušetření by se dalo, ale 300 svarů je opravdu neskutečná hodnota. Každopádně Tesla prý požadovaného čísla dosáhla a teď se bude snažit jej dlouhodobě udržet.

Odchod hlavního technika

Jenže je tu ještě jedna zpráva, kterou přinesla agentura Bloomberg. Hlavní technik firmy Doug Field opustil Teslu. Nejdřív si vzal dlouhou dovolenou (šest týdnů) a následně už se rozhodl do firmy nevrátit.

Doug Field byl jeden z hlavních „architektů“ všech modelů. Firma ho přetáhla z Applu (ještě předtím pracoval pro Segway). Dlouho se o něm hovořilo jako o strůjci toho, co funguje a na co firma může být pyšná. Naopak prý už dlouho patřil k hlavním kritikům celého systému firmy Tesla, kdy odmítal slibovat nesplnitelné.

Zpočátku byly tisková vyjádření značky Tesla plná slov Elona Muska s tím, že mu přitakával Doug Field, posléze se začal vytrácet, až v posledním roce nebylo o tomto člověku vůbec slyšet. I když Tesla vzala novináře do výroby, aby vyvrátila pochyby o problémech, novináře provázela skupina vysoce postavených manažerů, Doug Field ovšem chyběl.