Chung Mong-Koo, výkonný ředitel společnosti Hyundai Motor Group, pozorně sleduje pohyb cen akcií koncernu Fiat-Chrysler. Někdy během podzimu by podle Asia Times mělo dojít k velkému nákupu akcií, aby korejská značka získala většinu pro rozhodování.

Hyundai by podle deníku chtěl získat podíl ještě v době, kdy je u kormidla Sergio Marchionne. Ten už oznámil konec v příštím roce, takže je třeba kout železo do té doby, dokud majitel nenašel ještě nového šéfa. Ostatně už se jednou povídalo, že Hyundai chce koupit Fiat a obě strany tehdy dementovaly tyto spekulace. Sergio Marchionne řekl, že šlo jen schůzky o případné technické spolupráci.

A navíce je tu majoritní akcionář John Elkann, který prý nemá velký zájem na provozování automobilky. A tak by uvítal odprodej, který by zaručil dobrou cenu a vedení, které by přineslo silně problémové firmě stabilitu.

Ta by pravděpodobně s korejským investorem přišla. Vždyť Hyundai jede na vítězné vlně a prodává, jako nikdy předtím. Při spojení automobilech Hyundai-Fiat-Chrysler by vznikla největší automobilka světa s 11,5 milióny vyrobených vozidel za rok, čímž by přeskočila i koncern Volkswagen a Toyotu.